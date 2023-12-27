رياضة

في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين: الاتفاق أمام الحزم والرياض في مواجهة ضمك

في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين: الاتفاق أمام الحزم والرياض في مواجهة ضمك

تنطلق غداً الخميس أولى مباريات الجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:

الاتفاق - الحزم

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يدخل الاتفاق المباراة وهو بالمركز التاسع، برصيد 24 نقطة، بينما يشارك الحزم باللقاء وهو يمتلك 12 نقطة ويحتل المركز الـ18 (الأخير).

الرياض - ضمك

ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.

يشارك الرياض باللقاء وهو يحتل المركز الـ16، ولديه 16 نقطة، في حين يقع ضمك بالمركز الخامس، ولديه 30 نقطة.

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