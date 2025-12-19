الثلاثي المغربي في دوري روشن السعودي يختتم العام 2025 بالبطولة العربية

غير أن عودة حمدالله جاءت في التوقيت المثالي، حيث عاد بقوة في الأدوار الحاسمة، مؤكدًا قيمته كلاعب كبير لا يتأثر بالغياب. ووقّع على هدفين حاسمين في المباراة النهائية أمام الأردن، بعد أن سبق له التسجيل في الدور نصف النهائي أمام منتخب الإمارات، ليُثبت مجددًا مكانته كهداف من طراز رفيع ولاعب يصنع الفارق في المواعيد الكبرى.