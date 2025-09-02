صفقات الساعات الأخيرة تشعل ميركاتو الدوري الإنجليزي بصيف قياسي

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطًا غير مسبوق، حيث أبرمت الأندية صفقات بارزة لتعزيز صفوفها، ليصل إجمالي إنفاقها إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار في صيف 2023، وفقًا لشركة "ديلويت".