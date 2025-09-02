صفقات الساعات الأخيرة تشعل ميركاتو الدوري الإنجليزي بصيف قياسي

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطًا غير مسبوق، حيث أبرمت الأندية صفقات بارزة لتعزيز صفوفها، ليصل إجمالي إنفاقها إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار في صيف 2023، وفقًا لشركة "ديلويت".
وكان انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني الحدث الأبرز، بعدما حقق اللاعب رغبته بالانضمام لحامل لقب الدوري.
الصفقة رفعت إنفاق ليفربول هذا الصيف إلى أكثر من 415 مليون جنيه، في رقم قياسي جديد للنادي.
كما ضم مانشستر يونايتد الحارس البلجيكي سيني لامينز من رويال أنتويرب بـ18.2 مليون جنيه إسترليني لتصحيح أخطاء حراسة المرمى، في حين تعاقد نيوكاسل مع المهاجم يوان ويسا من برينتفورد مقابل 55 مليونًا لتعويض رحيل إيزاك.
أما توتنهام فأبرم صفقة إعارة مفاجئة مع باريس سان جيرمان لضم الفرنسي راندال كولو مواني لمدة موسم، بعدما أخفق في التعاقد مع أهداف أخرى، وفق وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية.
وعلى صعيد حراسة المرمى، عزز مانشستر سيتي صفوفه بصفقة لافتة بضم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان مقابل 25.9 مليون جنيه إسترليني، ليصبح مرشحًا لحراسة عرين الفريق تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة.
وبهذا تختتم الأندية الإنجليزية ميركاتو صيفيًا استثنائيًا، عززت فيه صفوفها بأسماء لامعة ودفعت مبالغ قياسية، ما يعد بموسم حافل بالإثارة والتنافسية على مختلف المستويات.