لمدة ثلاث سنوات.. "موسم الرياض" راعياً رسمياً للدوري الإسباني لكرة القدم

وقّع موسم الرياض، ممثلاً بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بافرط، اليوم الثلاثاء، عقد شراكة مع الدوري الإسباني لكرة القدم LALIGA، حيث مثّله في التوقيع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك لمدة ثلاث سنوات يصبح فيها موسم الرياض راعياً رسمياً لأحد أقوى الدوريات في العالم.
تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة موسم الرياض نحو العالمية، حيث يسعى الموسم إلى تقديم فعاليات متميزة تضع المملكة في مقدمة الوجهات الترفيهية على مستوى العالم، بدعم سخي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه ومختلف القطاعات الأخرى.
وفي تصريح له، أكد خافيير تيباس على أهمية المملكة العربية السعودية باعتبارها منطقة استراتيجية لرابطة الدوري الإسباني، مشيرًا إلى الشغف الكبير لعشاق كرة القدم في السعودية تجاه الدوري الإسباني. وأضاف أن الرابطة تسعى لتعزيز نمو صناعة الرياضة والترفيه في المملكة من خلال دعم مبادرات مثل "موسم الرياض".
من جانبه، عبّر ديفيد فيا، سفير LALIGA، عن ثقته في أن الشراكة مع السعودية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون، موضحًا أن كرة القدم في المملكة شهدت نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا.
تهدف هذه الشراكة إلى إقامة أنشطة وفعاليات ترويجية للعلامتين التجاريتين، وتنفيذ مبادرات مشتركة تركز على عشاق كرة القدم وزوار موسم الرياض، مما يعزز من جاذبية الموسم كوجهة عالمية.