لمدة ثلاث سنوات.. "موسم الرياض" راعياً رسمياً للدوري الإسباني لكرة القدم

من جانبه، عبّر ديفيد فيا، سفير LALIGA، عن ثقته في أن الشراكة مع السعودية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون، موضحًا أن كرة القدم في المملكة شهدت نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا.