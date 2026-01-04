برباعية نظيفة.. القادسية يضرب الرياض ويزيد آلامه

وفي شوط المباراة الثاني، أحرز ماتيو ريتيغي الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم تركي العمار أهداف القادسية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.