برباعية نظيفة.. القادسية يضرب الرياض ويزيد آلامه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز على شقيقه الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.
وانتهت المباراة، التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة، بفوز القادسية بأربعة أهداف نظيفة.
سجل أهداف المباراة جوليان كينيونيس في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ناهيتان نانديز الهدف الثاني في الدقيقة 11.
وفي شوط المباراة الثاني، أحرز ماتيو ريتيغي الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم تركي العمار أهداف القادسية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.
بهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة، فيما توقف رصيد الرياض عند 8 نقاط.