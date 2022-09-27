رئيس الهلال "ابن نافل": فاوضنا "رونالدو" وكنا قادرين على ضمه لولا مركز التحكيم!

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال في تصريحات فضائية عن أن الهلال بالفعل فاوض البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه كان قادراً على ضمه لولا قرار مركز التحكيم بإيقاف النادي عن التسجيل في الميركاتو لفترتين.
ومن المقرر أن تنقل تصريحات فهد بن نافل كاملة الثلاثاء في "بودكاست سقراط" مع الإعلامي عمر الجريسي.
وقال "ابن نافل" في التصريحات التي تم تسريبها: "في 2014 قلت للأمير الوليد بن طلال أبغى أصير رئيس للهلال في حال الخصخصة، وقبل أكون رئيس أنا مشجع للنادي".
وتابع: "الهلال يمثل نصف المجتمع وبتحقيق الألقاب تشوف الناس نفسياتها زينة".
وعن البطولات التي حققها قال: "حققنا 189 بطولة في 3 سنوات في كل الألعاب".
وعن استمراره في رئاسة الهلال قال: "انتخابات رئاسة الهلال ستكون صيف 2023 وهذا موسمي الأخير مع النادي، ولم أتخذ قرار البقاء من عدمه".