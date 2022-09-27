رئيس الهلال "ابن نافل": فاوضنا "رونالدو" وكنا قادرين على ضمه لولا مركز التحكيم!

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال في تصريحات فضائية عن أن الهلال بالفعل فاوض البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه كان قادراً على ضمه لولا قرار مركز التحكيم بإيقاف النادي عن التسجيل في الميركاتو لفترتين.