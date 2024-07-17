مانشستر سيتي يحدد طلباته بشأن انتقال مدافعه جون ستونز للاتحاد

حددت إدارة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المقابل المالي من أجل بيع مدافع الفريق الكروي الأول جون ستونز إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لقنوات الكأس الرياضية القطرية، فإن إدارة مانشستر سيتي طلبت 29 جنيه إسترليني من أجل السماح بانتقال جون ستونز إلى صفوف الاتحاد.
وكتبت القناة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس): "مانشستر سيتي الإنجليزي طلب نحو 29 مليون باوند مقابل التخلي عن خدمات مدافعه الدولي الإنجليزي جون ستونز لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".
ويسعى الاتحاد إلى تدعيم خط الدفاع لتعويض الرحيل المنتظر للمدافع أحمد حجازي، عقب استبعاده من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا، حيث ما زال عقد اللاعب ساريًا حتى صيف 2026.
وانضم جون ستونز إلى مانشستر سيتي في أغسطس من عام 2016، قادمًا من إيفرتون 2016، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 257 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفًا، وصنع 7 أهداف، وحصل على ألقاب:- الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، والدرع الخيرية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.
كما مثل المدافع منتخبات بلاده تحت 19 و20 و21 عامًا، قبل أن يدافع عن ألوان المنتخب الأول في عام 2013، حيث كان عنصرًا أساسيًا في آخر أربع بطولات خاضها منتخب إنجلترا، فقد شارك في كل مباريات كأس العالم 2018 وبطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 في قطر، وبطولة اليورو2024 في ألمانيا.