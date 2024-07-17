مانشستر سيتي يحدد طلباته بشأن انتقال مدافعه جون ستونز للاتحاد

كما مثل المدافع منتخبات بلاده تحت 19 و20 و21 عامًا، قبل أن يدافع عن ألوان المنتخب الأول في عام 2013، حيث كان عنصرًا أساسيًا في آخر أربع بطولات خاضها منتخب إنجلترا، فقد شارك في كل مباريات كأس العالم 2018 وبطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 في قطر، وبطولة اليورو2024 في ألمانيا.