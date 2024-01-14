في النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.. كوت ديفوار تدشن البطولة بثنائية غينيا بيساو

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد ثاني أيام البطولة 3 مباريات؛ حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي، ويلعب منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية، ويواجه منتخب غانا نظيره الرأس الأخضر.