في النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.. كوت ديفوار تدشن البطولة بثنائية غينيا بيساو

انطلقت مساء أمس السبت، النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا.
وشهد انطلاق البطولة إقامة مباراة الافتتاح بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو التي أقيمت على ملعب "الحسن واتارا" بمدينة أبيدجان، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.
وتَمَكّن منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة من تحقيق الفوز على نظيره غينيا بيساو بنتيجة هدفين نظيفين، ليحصد مستضيف البطولة أول ثلاث نقاط له في مشواره الإفريقي.
ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد ثاني أيام البطولة 3 مباريات؛ حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي، ويلعب منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية، ويواجه منتخب غانا نظيره الرأس الأخضر.