بين 10 و14 لاعبًا.. آخر مستجدات ملف زيادة عدد الأجانب بدوري روشن

كشفت تقارير إعلامية عن آخر المستجدات في ملف زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال الإعلامي الرياضي "عبدالرحمن الحميدي" خلال برنامج "برا الـ18": إن رابطة دوري روشن للمحترفين، خاطبت جميع الأندية السعودية عن رفع عدد اللاعبين الأجانب لمعرفة وجهة نظرهم في فكرة زيادة عدد أجانب كل فريق.
وأكد "الحميدي" -وفقًا لمصادر موثوقة- أن جميع الأندية وافقت على زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 10، وقد يشارك جميعهم في المباريات؛ ولكن هذا الأمر تحت الدراسة حتى الآن.
وأفاد الإعلامي بأن جميع أندية دوري روشن السعودي وافقت على هذا العدد؛ باستثناء نادٍ واحد فقط يرغب في عدد أكبر، ومن المتوقع تطبيق هذه الزيادة بدءًا من الموسم القادم.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أنه سيصدر قريبًا قرار بتواجد 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًّا لكل فريق، واختيار 8 منهم فقط للنزول واللعب بأرضية الملعب.
وكان "ياسر المسحل" رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق بأنهم يدرسون بشكل مفصل زيادة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين في فِرَق الدوري خلال الفترة المقبلة.