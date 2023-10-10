بين 10 و14 لاعبًا.. آخر مستجدات ملف زيادة عدد الأجانب بدوري روشن

وأكد "الحميدي" -وفقًا لمصادر موثوقة- أن جميع الأندية وافقت على زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 10، وقد يشارك جميعهم في المباريات؛ ولكن هذا الأمر تحت الدراسة حتى الآن.