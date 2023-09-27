الوحدة يتأهل لثمن نهائي كأس الملك على حساب العروبة

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك بتغلبه على مضيفه العروبة (درجة أولى) بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي العروبة في منطقة الجوف ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول نتيجة فشل الفريقين في زيارة الشباك ليتأجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل إلى الشوط الثاني.
نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في منح الوحدة هدف الأسبقية حينما تلقى تمريرة بينية من الهولندي فيتو كرويج وضعته بمواجهة المرمى وهيأ الكرة لنفسه قبل أن يسدد من بين قدمي الحارس رافع الرويلي وذلك في الدقيقة 76من زمن المباراة.
وأطلق البديل نواف العزيزي رصاصة الرحمة في شباك العروبة بإحرازه الهدف الثاني مستغلاً خطأ فادحاً من المدافع مشعل الرويلي في التمرير ليخطف الكرة ويسدد بقوة في المرمى الخالي عند الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة.