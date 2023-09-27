الوحدة يتأهل لثمن نهائي كأس الملك على حساب العروبة

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك بتغلبه على مضيفه العروبة (درجة أولى) بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي العروبة في منطقة الجوف ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.