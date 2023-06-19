أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس آسيا بثنائية طاجيكستان

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، على أن تقام المباراة النهائية يوم 2 تموز/يوليو القادم.