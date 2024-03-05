الاتحاد السعودي للهجن يقدِّم جوائز مالية تقارب المليون ريال

توَّج محمد بن حماد البلوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين في نهائي دوري هجان بنسخته الثالثة، الذي أُقيم اليوم على ميدان الجنادرية للهجن بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.
وشهد اليوم الختامي إقامة شوطين، تنافس خلالهما المشاركون المتأهلون على مجموع جوائز تصل إلى 1.400.000 ريال من أصل الجوائز النهائية التي تقدر بقرابة المليونَي ريال.
وتُوج بلقب الشوط الأول الهجان عزيز بن سلامة الحويطي مع المطية "غربة" لمالكها رفيع بن سميحان الشمري، فيما تُوج بالمركز الأول في الشوط الثاني الهجان سالم بن علي القحطاني مع المطية "العابر" لمالكها سلطان بن سالم الحربي.
وأُقيمت المرحلة التمهيدية للسباق في 9 مناطق على ميادين الطائف وسكاكا والصويدرة في المدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية، والقصيم ونجران وحائل ورماح في الرياض وتبوك.
ورُصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى؛ إذ حصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع على 4 آلاف ريال، والخامس على 2000 ريال. ويحصل الهجان على جائزة مالية مماثلة لجائزة المالك.
ومُنحت مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق، وحصل الهجان على جائزة مالية مماثلة لجائزة المالك؛ فقد حصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما نال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما نال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال، والتاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.