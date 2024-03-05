الاتحاد السعودي للهجن يقدِّم جوائز مالية تقارب المليون ريال

ومُنحت مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق، وحصل الهجان على جائزة مالية مماثلة لجائزة المالك؛ فقد حصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما نال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما نال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال، والتاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.