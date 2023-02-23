دوري أبطال آسيا .. "الدحيل" يطيح بـ "الشباب" ويتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الدحيل بهدفين لهدف .
أهداف المباراة سجلها اللاعب مايكل أولونغا من ضربة رأسية في الدقيقة 79 من عمر المباراة والدقيقة 85 للدحيل قبل أن يقلص سعد الربيعي النتيجة بهدف للشباب في الدقيقة 93 .
بتلك النتيجة يواجه الدحيل في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال مع فولاد الإيراني التي ستقام بعد قليل.