دوري أبطال آسيا .. "الدحيل" يطيح بـ "الشباب" ويتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.