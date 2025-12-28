رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا عقب تغلبه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.