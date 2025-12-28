رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا عقب تغلبه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.
يدين المنتخب الجزائري بالفضل إلى نجم الأهلي السعودي رياض محرز، صاحب هدف الانتصار الوحيد، والذي سجله من علامة الجزاء في الدقيقة (23)، رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة.
استهل الفريقان مشوارهما في النسخة الـ 35 من كأس الأمم بتحقيق الفوز، حيث انتصر "محاربو الصحراء" على السودان بثلاثية دون رد، بينما تغلبت بوركينا فاسو بصعوبة على غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1).
رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني.