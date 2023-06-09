4 انتصارات في انطلاق شاطئية كبار اليد

وبحسب نظام البطولة، تقام المباراة من شوطين، مدة كل شوط 10 دقائق، وفي حال تعادل الفريقان بشوط لكل منهما، يتم اللجوء للعب شوط حاسم يلعب بنظام رميات السبعة أمتار الشاطئية (لاعب ضد حارس)، ويتم احتساب نتيجة كل شوط بمفرده، حيث يجب أن ينتهي كل شوط بفوز أحد الأندية، وفي حال التعادل بنتيجة الشوط يتم الاحتكام إلى قاعدة الهدف الذهبي لتحديد الفريق الفائز بالشوط، ويحصل الفائز بالمباراة على نقطتين، والخاسر لا شيء.