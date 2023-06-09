4 انتصارات في انطلاق شاطئية كبار اليد

حققت فرق الهداية والخويلدية والمحيط والابتسام انتصارها الأول في انطلاق منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الكبار، اليوم الجمعة، على ملاعب نادي الصفا الرديفة بصفوى (صفا العروبة).
وجاءت نتائج مواجهات اليوم الأول كالتالي:
فاز فريق الهداية على الوحدة بنتيجة شوطين لشوط جاءت نتائجها على النحو التالي (10-4/19-3/5-6) وتغلب الخويلدية على الترجي بذات النتيجة شوطين لشوط (13-11/15-12/5-3) وانتصر المحيط على الحزم بشوطين نتائجهما (12-10/13-9) وحقق الابتسام فوزاً على الهدى بشوطين لشوط نتائجها (8-7/12-13/7-1).
وتتواصل مباريات الدور التمهيدي يوم غد السبت بإقامة 4 مباريات بدايةً من الرابعة عصراً.
وبحسب نظام البطولة، تقام المباراة من شوطين، مدة كل شوط 10 دقائق، وفي حال تعادل الفريقان بشوط لكل منهما، يتم اللجوء للعب شوط حاسم يلعب بنظام رميات السبعة أمتار الشاطئية (لاعب ضد حارس)، ويتم احتساب نتيجة كل شوط بمفرده، حيث يجب أن ينتهي كل شوط بفوز أحد الأندية، وفي حال التعادل بنتيجة الشوط يتم الاحتكام إلى قاعدة الهدف الذهبي لتحديد الفريق الفائز بالشوط، ويحصل الفائز بالمباراة على نقطتين، والخاسر لا شيء.