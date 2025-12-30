"الخيبري" بعد تعادل النصر مع الاتفاق: سيطرنا كليًا.. والدوري ما زال طويلًا

أكد عبدالله الخيبري، لاعب نادي النصر، أن فريقه كان الطرف المسيطر على مجريات لقاء الاتفاق، رغم التعادل الذي انتهت عليه المباراة، مشددًا على أن الدوري لا يزال طويلًا، وفرص التعويض قائمة بقوة.