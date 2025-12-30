"الخيبري" بعد تعادل النصر مع الاتفاق: سيطرنا كليًا.. والدوري ما زال طويلًا

أكد عبدالله الخيبري، لاعب نادي النصر، أن فريقه كان الطرف المسيطر على مجريات لقاء الاتفاق، رغم التعادل الذي انتهت عليه المباراة، مشددًا على أن الدوري لا يزال طويلًا، وفرص التعويض قائمة بقوة.
وقال الخيبري في تصريح لوسائل الإعلام عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي: "سيطرنا على كامل المباراة، لكن الاتفاق استفاد من كرتين فقط وسجل منهما، ومع ذلك كنا نبحث عن الفوز حتى اللحظات الأخيرة".
وأضاف: "لم يحالفنا التوفيق، وربما كان هناك استعجال وعدم تركيز في بعض الفرص، لكن المباراة أصبحت من الماضي، وتركيزنا منصبّ على المواجهات القادمة".
وعن الجولات المقبلة التي تنتظر النصر، والتي تتضمن مواجهات قوية أمام القادسية، الأهلي، الهلال، والشباب، أشار الخيبري إلى أن جميع المباريات في الدوري صعبة، موضحًا أن فريق الاتفاق أثبت جدارته، والمنافسة تتطلب أقصى درجات الجاهزية.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليرفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة، مؤكداً حضوره الفني هذا الموسم، وخروجه بنقطة ثمينة من أمام المتصدر.