تتويج الفائزين والفائزات بسباق الجري الدولي بالخبر وسط أجواء احتفالية

اُختتمت اليوم السبت، فعاليّات الكرنفال الرياضي الدولي "سباق الجري السنوي" بالخبر في نسخته الــ 25، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت شعار "مجتمعنا مسؤوليتنا"، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى والجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطريق AIMS.
وشهد مشاركة أكثر من 6 آلاف متسابق ومتسابقة بينهم نخبة من العدائين الدوليين، وشهد السباق تألقًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الصغار والكبار الذين عاشوا أجواء مثيرة وحماسية.
وتوج عبدالعزيز التركي رئيس اللجنة العليا للسباق وعبدالرحمن المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ونوال البواردي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، الفائزين والفائزات بالسباق، والذي شهد مشاركة أكثر من (6) آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية قطعوا مسافة خمسة كيلومترات طول السباق لهذا العام، والذي انطلق في الـ (10) صباحًا، وبلغت الجوائز المقدمة لجميع الفائزين في مختلف فئات السباق ما يقارب نصف مليون ريال سعودي، إضافة إلى عددٍ من الجوائز الأخرى.
وأكّد رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق عبدالعزيز التركي، أن السباق هذا العام حقق نجاحًا منقطع النظير، بتوفيق من الله أولاً ثم بتضافر الجهود الكبيرة التي بذلت والتكاتف المثير الذي حضر بين أعضاء اللجان العاملة، في الوقت الذي أسهم الدور الإيجابي والفعّال الذي قدمته الجهات المشاركة في وصول نسبة المشاركة إلى مستويات عالية جدًا.
وبيّن أهمية الدور الذي قدمته إمارة المنطقة الشرقية وحرصها على أن يحظى السباق بالنجاح الذي يسعى إليه الجميع، وهو ما تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتعاون الجميع واستشعارهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وقدّم التركي، شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه يحفظهما الله على رعايتهما واهتمامهما بسائر البرامج والأنشطة في المنطقة، والشكر كذلك لسائر الجهات التي ساندتنا لإنجاح هذا الكرنفال الرياضي السنوي، وكذلك الشكر لكل اللجان العاملة والمتطوعين الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال فترة السباق.
وشهد السباق في نسخته الـ (25) إقامة مشاركة نسائية في السباق للعام الثالث على التوالي، لكن الإثارة تمثلت هذا العام في إقامته مع سباق الكبار في الوقت نفسه وبعد سباق ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب ذلك كان يُقام السباق الخاص بهن على ملعب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام.
جنى السباق ثماره الهادفة إلى توظيف الرياضة في خدمة الشباب والمجتمع، حيث شهد مشاركة كبيرة جدًا، وحضورًا مميزًا وتنافسًا نزيهًا خلال مجريات هذه التظاهرة الاجتماعية والكرنفال الرياضي الفريد من نوعه، مما يشير إلى حرص الجميع على ممارسة الرياضة، وانتشار ثقافتها بين الجيل الشاب.
أكثر من (6) آلاف متسابق ومتسابقة شاركوا بفعاليّة كبيرة في سباق الجري الخيري السنوي الـ (25)، وأضفوا بحماسهم ومثاليتهم الكثير من الإثارة على أجواء السباق، فقد توج في السباق المفتوح المتسابق الجنسية "إثيوبيا" بدرع المركز الأول ومبلغ (12000) دولار ( Biniam Mehary )
وحل في المركز الثاني المتسابق من مملكة البحرين (Birhanu Yemataw Balew) الذي تحصل على مبلغ (6000) دولار فيما جاء في المركز الثالث المتسابق الكيني (Kipkorir Nicholas) متحصلاً على مبلغ (5000) دولار.
أما في الجانب النسائي فقد توجت المتسابقة (Lilian kasait) بدرع المركز الأول وتحصلت على مبلغ (12000) دولار فيما حلت في المركز الثاني المتسابقة (Yenawa Kefale) وتحصلت على مبلغ (6000) دولار وجاءت المتسابقة (Irine Cheptai ) في المركز الثالث متحصلة على مبلغ (5000 ) دولار.
وحرص المتسابقون على الحضور بشكل مبكر في موقع السباق، من أجل أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لخوضه، فيما حضرت العائلات والأصدقاء في أرض الحدث، من أجل متابعة الأبناء والأصدقاء ودعمهم وتحفيزهم أثناء سير السباق، وأعطى هذا الحضور صورة متميزة للسباق، حيث اكتظت الممرات والطرق المؤدية للسباق بالعديد من العائلات منذ الظهيرة وحتى انتهاء وقت السباق.