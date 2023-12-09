تتويج الفائزين والفائزات بسباق الجري الدولي بالخبر وسط أجواء احتفالية

وحرص المتسابقون على الحضور بشكل مبكر في موقع السباق، من أجل أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لخوضه، فيما حضرت العائلات والأصدقاء في أرض الحدث، من أجل متابعة الأبناء والأصدقاء ودعمهم وتحفيزهم أثناء سير السباق، وأعطى هذا الحضور صورة متميزة للسباق، حيث اكتظت الممرات والطرق المؤدية للسباق بالعديد من العائلات منذ الظهيرة وحتى انتهاء وقت السباق.