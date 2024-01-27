تَعرّف على خطة الاتحاد لقائمة أجانب الفريق خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الجاري

لا تزال إدارة نادي الاتحاد تعمل على الاستغناء عن أحد أجانب الفريق خلال الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري.
وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن هناك احتمالية لرحيل البرازيلييْن رومارينيو وإيغور كورونادو في يناير الجاري.
وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"، على أن محادثات الاتحاد مع الأرجنتيني "أنخيل كوريا" لا تزال مستمرة، بدعم من صندوق الاستثمارات.
وأشار الصحفي إلى أن النادي السعودي يقترب أيضًا من عدة بدائل أخرى، وقد يضطر المسؤولون السعوديون لتسجيل البرتغالي جوتا بالقائمة.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.