أخضر الصالات يتغلب على أستراليا برباعية ضمن كأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة بانكوك أرينا، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.