الهلال يدخل في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار

وأضافت قناة " CBS" يوجد وفد رفيع المستوى من الهلال في باريس، بهدف التفاوض مع ممثلي نيمار والتأكد من رغبته في الانتقال إلى السعودية، كما سيرحب باريس سان جيرمان بأي قرار من نيمار الذي ينتهي عقده في 2025.