الهلال يدخل في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار

أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
كشفت قناة " CBS" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، وذلك للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب القناة الأمريكية، يوجد ممثلو الهلال في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف التعاقد مع نيمار، خصوصًا أن باريس سان جيرمان يرغب في بيع نجمه البالغ من العمر 31 عامًا.
ولفتت القناة إلى أن الكرة في ملعب المهاجم البرازيلي حول ما إذا كان يريد الانتقال إلى الهلال أو الاستمرار في أوروبا.
وأضافت قناة " CBS" يوجد وفد رفيع المستوى من الهلال في باريس، بهدف التفاوض مع ممثلي نيمار والتأكد من رغبته في الانتقال إلى السعودية، كما سيرحب باريس سان جيرمان بأي قرار من نيمار الذي ينتهي عقده في 2025.
وأشارت إلى أن الهلال يغري نيمار براتب كالذي حصل عليه كريستيانو رونالدو بموجب عقده مع النصر السعودي، وأبرزها الحصول على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأوضحت أن نادي الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو، إلى باريس للتخلي عن نيمار، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2025، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين.
وانتقل نيمار إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو، وخاض 173 مباراة، سجل 118 هدفًا، فيما لعب 77 تمريرة حاسمة، وحقق لقب الدوري الفرنسي 5 مرات، إضافة إلى كأس فرنسا في 3 مناسبات مع كأس الرابطة الفرنسية "مرتين"، ولقب السوبر الفرنسي "4 مرات".