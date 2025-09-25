نيابة عن الفيصل.. الأمير فهد بن جلوي يرأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية

نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الوفد السعودي المشارك في أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، التي تُعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول يومي الجمعة والسبت، حيث سيتم انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الانتخابية 2025 – 2028.