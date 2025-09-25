نيابة عن الفيصل.. الأمير فهد بن جلوي يرأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية

نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الوفد السعودي المشارك في أعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، التي تُعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول يومي الجمعة والسبت، حيث سيتم انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الانتخابية 2025 – 2028.
ويضم الوفد الرسمي عبدالعزيز بن أحمد باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبدالعزيز بن محمد البقوص، المدير العام للعلاقات العامة والدولية والمراسم.
ويشارك في المؤتمر والجمعية العمومية أكثر من 600 ممثل عن 208 منظمات أعضاء باللجنة البارالمبية الدولية، تشمل اللجان البارالمبية الوطنية والاتحادات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف تواجد الوفد السعودي إلى إبراز الحضور الفاعل للمملكة في الحركة البارالمبية الدولية، والمشاركة في انتخاب مجلس الإدارة، ولا سيما منصب الرئيس الذي يتنافس عليه كل من البرازيلي آندرو بارسون والكوري الجنوبي هيون باي.