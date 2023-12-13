بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG23 في الرياض : منافسات محتدمة في لعبتي "Dota 2" (دوتا 2) و"Street Fighter 6" (ستريت فايتر6)

من جانب آخر قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تكمن قوة الرياضات الإلكترونية في تنافسيتها الشديدة وتركيزها على الموهبة والتدريب والقدرة على التخطيط والتأقلم مع المنافسات. اليوم الأول شهد مواجهات رائعة أظهرت قوة البطولة وتنوع أساليب اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم، وهذا دليل على أن هذه البطولة ستكون مشوقة للغاية في المراحل القادمة. سعيدون جدًا باستضافة هذه البطولة العالمية هنا في الرياض وبوجود اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم أمام جمهورنا".