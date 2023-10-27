مسؤولو "النصر" يبدأون محادثاتهم مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي

ويلعب كيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البلجيكي منذ 2010.