بمشاركة التمبكتي.. حصة تدريبية صباحية يخوضها "الأخضر" استعدادًا لباكستان

على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية برفقة زملائه بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم أمس، فيما لم يشارك اللاعب ياسر الشهراني في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في عضلة الساق.