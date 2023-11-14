بمشاركة التمبكتي.. حصة تدريبية صباحية يخوضها "الأخضر" استعدادًا لباكستان

واصل المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في محافظة "الأحساء"، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر في السادس عشر من نوفمبر الجاري منتخب باكستان على إستاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل ضيفاً على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من نوفمبر على إستاد عمّان الدولي.
وقسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق مانشيني تمارين الكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية برفقة زملائه بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم أمس، فيما لم يشارك اللاعب ياسر الشهراني في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في عضلة الساق.
ويواصل "الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء برنامجه بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.