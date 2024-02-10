"كلاكيت" للمرة الثانية على التوالي.. "العنابي" القطري بطلاً لكأس آسيا 2023

وفي الشوط الثاني عادت الأردن من بعيد، وأحرزت التعادل من تسديدة قوية للاعب يزن النعيمات (د 67)، لكن أكرم عفيف توج حضوره بهدف التعزيز الثاني لقطر من ركلة جزاء أيضًا (د 73)، وبالهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الوقت بدلاً من الضائع 5+90.