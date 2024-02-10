"كلاكيت" للمرة الثانية على التوالي.. "العنابي" القطري بطلاً لكأس آسيا 2023

تُوِّج منتخب قطر الأول لكرة القدم بلقب كأس آسيا 2023 على حساب شقيقه الأردني بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الصيني "مانينغ".
الشوط الأول انتهى بتقدم قطر بهدف وحيد، أحرزه "أكرم عفيف" من ركلة جزاء في الدقيقة الـ22.
وفي الشوط الثاني عادت الأردن من بعيد، وأحرزت التعادل من تسديدة قوية للاعب يزن النعيمات (د 67)، لكن أكرم عفيف توج حضوره بهدف التعزيز الثاني لقطر من ركلة جزاء أيضًا (د 73)، وبالهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الوقت بدلاً من الضائع 5+90.
وشهد اللقاء تألق القطري أكرم عفيف (هداف البطولة برصيد 8 أهداف)، والحارس (مشعل برشم)، ومن الجانب الأردني غاب اللاعب موسى التعمري في مواجهة الحسم.