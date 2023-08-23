24 فريقًا يتنافسون على مليوني دولار في Rocket League لموسم الجيمرز: أرض الأبطال

تنطلق خلال الفترة من 24 حتى 27 أغسطس، آخر بطولات منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – والتي سيشارك فيها 24 فريقًا احترافيًا في اللعبة الشهيرة Rocket League، وبمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار ليتجاوز مجموع الجوائز التي تم تقديمها من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال الحدث أكثر من 45 مليون دولار.
وسيشهد مسرح Esports Arena ببوليفارد رياض سيتي طوال 4 أيام منافسات قوية في البطولة التي ستضم مرحلة للمجموعات ومرحلة للنهائيات، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات (كل مجموعة تضم 6 فرق) وستلعب جميع المواجهات بنظام الأفضل من خمس مواجهات (Best of 5)، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (8 فرق).
في حين ستُلعب جميع مواجهات مرحلة النهائيات بنظام الأفضل من سبع مواجهات (Best of 7) حتى يتم تحديد الفريق الفائز باللقب والذي سيحصل على جائزة المركز الأول البالغة 500,000 دولار. وسيتخلل مرحلة المجموعات والنهائيات تغيير في طريقة اللعب من حيث أعداد اللاعبين (مواجهات فردية، وثنائية، وثلاثية).
وتضم قائمة الفرق المشاركة 3 فرق سعودية هي: Team Falcons و Twisted Minds و Rule One بالإضافة إلى فرق من مختلف أنحاء العالم وهي: FaZe Clan و FURIA Esports و Gen.G Mobil1 Racing و Karmine Corp و Team Liquid و Team BDS و Ninjas in Pyjamas و Team Secret و Ground Zero Gaming و Pioneers و Elevate و Gaimin Gladiators و Limitless و Version1 و KOI و G2 Esports و OpTic Gaming و Team Vitality و Monkeys و suhhh و Oxygen Esports.
من جانبه قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "شهدنا حتى هذه اللحظة مجموعة من أفضل البطولات العالمية ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، وبطولة Rocket League هي أفضل ختام لمنافسات النخبة كونها أحد أشهر الألعاب وستضم بطولتها ضمن الحدث العالمي أفضل 24 فريقاً ونخبة من المحترفين، الأمر الذي يعد بمواجهات حماسية وحضور جماهيري كبير ومشاهدات عالية. ونتطلع جميعًا لنهاية مميزة للبطولات الاحترافية في النسخة الثانية من أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا على أرض المملكة".