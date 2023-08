24 فريقًا يتنافسون على مليوني دولار في Rocket League لموسم الجيمرز: أرض الأبطال

وتضم قائمة الفرق المشاركة 3 فرق سعودية هي: Team Falcons و Twisted Minds و Rule One بالإضافة إلى فرق من مختلف أنحاء العالم وهي: FaZe Clan و FURIA Esports و Gen.G Mobil1 Racing و Karmine Corp و Team Liquid و Team BDS و Ninjas in Pyjamas و Team Secret و Ground Zero Gaming و Pioneers و Elevate و Gaimin Gladiators و Limitless و Version1 و KOI و G2 Esports و OpTic Gaming و Team Vitality و Monkeys و suhhh و Oxygen Esports.