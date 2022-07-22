النور يحقّق كأس البطولة النسائية للتايكوندو والرياض وصيفًا للبطل

اختتمت منافسات البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو للفراشات والفتيات على صالة نادي الترجي بالقطيف؛ حيث حصل على لقبها نادي النور بمجموع "353" نقطة وذهبية أسيل سيف، فيما جاء نادي الرياض ثانيًا برصيد "321" وذهبيتي رودينا كعبي، وغادة مسفوه، وحل نادي الأغر بمحافظة رنية ثالثًا بـ"247" وذهبيتي وصال مليباري، وسارا الفقيدي، ونادي الاتفاق رابعًا بـ"228" نقطة وذهبية رحمة الخواهر، التي قدمت مستوى رائعًا نالت على إثره جائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحلّت أكاديمية فات تو فيت خامسًا بذهبية ليان الشتوي.