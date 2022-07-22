النور يحقّق كأس البطولة النسائية للتايكوندو والرياض وصيفًا للبطل

اختتمت منافسات البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو للفراشات والفتيات على صالة نادي الترجي بالقطيف؛ حيث حصل على لقبها نادي النور بمجموع "353" نقطة وذهبية أسيل سيف، فيما جاء نادي الرياض ثانيًا برصيد "321" وذهبيتي رودينا كعبي، وغادة مسفوه، وحل نادي الأغر بمحافظة رنية ثالثًا بـ"247" وذهبيتي وصال مليباري، وسارا الفقيدي، ونادي الاتفاق رابعًا بـ"228" نقطة وذهبية رحمة الخواهر، التي قدمت مستوى رائعًا نالت على إثره جائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحلّت أكاديمية فات تو فيت خامسًا بذهبية ليان الشتوي.
وشارك بتحكيم البطولة "4" حكمات من العنصر النسائي هن: سحر مؤمنة، نجود إمام، صفاء النعماني، غالية غالي.
توّج الفائزين ممثلُ مكتب وزارة الرياضة بمحافظة القطيف الأستاذ زهير أبوالرحى.
ومن جانب آخر تنطلق غدًا السبت الدورة النسائية لحكمات ومنظمات منافسات التايكوندو بصالة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وتستمر لمدة "5" أيام يخضعن المتدربات لإبراز قوانين تحكيم وتنظيم المنافسات رغبةً من الاتحاد بزيادة أعداد الحكمات؛ لتمكينهن من إدارة المنافسات النسائية، يحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام الدولي فايز السلولي، ونائبه الدولي مجاشع علوي.