أزمة البدايات تطارد الأخضر في المونديال.. هل ينجح في حلها أمام الأرجنتين؟

وفي هذه النسخة يواجه المنتخب السعودي جمهور كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك؛ علمًا بأن الأخضر وصل إلى المونديال عبر تاريخه 5 مرات سابقة؛ منها 4 مشاركات متتالية منذ صعوده الأول في 1994 وحتى نسخة 2006، لينقطع بعد ذلك عن المشاركة حتى نجح في التأهل لمونديال 2018 في روسيا، وبعدها نسخة قطر 2022.