دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025.. غدًا انطلاق الملاكمة والسيلات واستكمال الطائرة

تتواصل المنافسات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025، غدًا الأربعاء، بإقامة ثلاثة لقاءات ضمن منافسات الكرة الطائرة، وانطلاق رياضة الملاكمة، إلى جانب رياضة السيلات الاستعراضية.
وتحتضن العاصمة السعودية الرياض منافسات الدورة بعد 20 عامًا من استضافتها النسخة الأولى عام 2005، بمشاركة أكثر من 3,000 رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 لعبة.
ويستضيف بوليفارد رياض سيتي لقاء تركيا مع قطر في الكرة الطائرة، تليه مواجهة إيران مع البحرين، ثم لقاء السعودية مع تشاد، فيما يشهد المسار الرياضي انطلاق منافسات الملاكمة في عشر فئات وزنية، إلى جانب رياضة السيلات، الضيف الاستعراضي في الدورة، حيث تُقام منافساتها في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
اكتملت جاهزية المواقع الخمسة المعتمدة لإقامة منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة والمرافق التابعة لها، حيث أُنجزت الصالات والملاعب ومراكز التدريب ومرافق الخدمات، إلى جانب غرف تبديل الملابس وغرف الحكام والمناطق الإعلامية، وفق أعلى المعايير الدولية. كما اكتملت جاهزية المراكز الطبية ومناطق الضيافة والجمهور، إضافة إلى اعتماد الخطط التشغيلية لضمان انطلاقة مثالية تليق بمكانة المملكة الرياضية.
وتُقام منافسات الدورة في خمسة مواقع رئيسية، هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبوليفارد رياض سيتي، والمسار الرياضي، وميدان الجنادرية، إضافة إلى قرية الرياضيين التي تُعد مقر سكن الوفود ومكان تدريبات الرياضيين.
نفّذت منظومة النقل في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025 – حركة تُعد من الأكثر شمولًا وتنظيمًا، لضمان تنقل آمن وسلس لجميع الفئات المشاركة، شملت أكثر من 100 حافلة و200 سيارة مخصّصة لخدمة الرياضيين والحكام وكبار الشخصيات والإعلام والجمهور، بإشراف فريق عمليات النقل والحركة الذي يدير كامل عملية التنقل من المطار إلى مواقع الإقامة والمنافسات، عبر تنسيق ميداني وتشغيلي متكامل.
وتغطي العمليات جميع المواقع الرئيسة للدورة، منها المجمع الأولمبي، والبوليفارد، ومجمع الجنادرية، وقرية الرياضيين، ويشرف على تنفيذها أكثر من 30 مديرًا و250 موظفًا يعملون على مدار الساعة لضمان أعلى كفاءة تشغيلية وانسيابية في الحركة.
خصصت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025 – متجرين رسميين لبيع المنتجات الحصرية التي تحمل شعار الدورة، في كلٍّ من بوليفارد رياض سيتي وقرية الرياضيين، لإتاحة الفرصة للرياضيين والزوار لاقتناء تذكارات توثق مشاركتهم في الحدث الرياضي الكبير.
ويضم المتجران مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة، تشمل الأكواب والقمصان والقبعات والحقائب والإكسسوارات والمنتجات الرياضية المصممة بطابعٍ يعكس هوية الدورة وروحها المستوحاة من شعار "أمة واحدة".