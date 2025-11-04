دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025.. غدًا انطلاق الملاكمة والسيلات واستكمال الطائرة

ويستضيف بوليفارد رياض سيتي لقاء تركيا مع قطر في الكرة الطائرة، تليه مواجهة إيران مع البحرين، ثم لقاء السعودية مع تشاد، فيما يشهد المسار الرياضي انطلاق منافسات الملاكمة في عشر فئات وزنية، إلى جانب رياضة السيلات، الضيف الاستعراضي في الدورة، حيث تُقام منافساتها في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.