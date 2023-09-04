وكيل أعمال "كنو" يحسم الجدل حول اقتراب رحيله عن صفوف "الهلال"

ونفى "الشهراني" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" قائلًا: "لا صحة لما يتم تداوله مؤخراً من كسر عقد أو انتقال لموكلي محمد كنو لأندية أخرى، مشددًا على أن اللاعب في هذا الوقت مستمر في عقده مع نادي الهلال".