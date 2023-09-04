وكيل أعمال "كنو" يحسم الجدل حول اقتراب رحيله عن صفوف "الهلال"

حسم رفيع الشهراني وكيل أعمال محمد كنو لاعب الهلال والمنتخب السعودي، الجدل حول صحة الأخبار المتداولة عن اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق هذا الموسم.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن "كنو" يقترب من مغادرة الهلال، ويقترب من الانضمام إلى الاتحاد أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونفى "الشهراني" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" قائلًا: "لا صحة لما يتم تداوله مؤخراً من كسر عقد أو انتقال لموكلي محمد كنو لأندية أخرى، مشددًا على أن اللاعب في هذا الوقت مستمر في عقده مع نادي الهلال".
يُذكر أن محمد كنو موجود حالياً ضمن بعثة المنتخب السعودي التي ستشارك في المعسكر الخارجي خلال فترة التوقف الدولية الحالية، في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 من نفس الشهر.
ويلعب محمد كنو البالغ من العمر 28 عامًا، ضمن صفوف نادي الهلال منذ 2017، قادمًا من نادي الاتفاق، كما يلعب للمنتخب السعودي منذ 2017.