الأخضر السعودي يواجه إندونيسيا والعراق.. انطلاق الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 الأربعاء

تنطلق الأربعاء المقبل منافسات دور المجموعات في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026 – بمشاركة ستة منتخبات تتطلّع إلى انتزاع آخر البطاقات المؤهّلة للعرس العالمي المقرّر العام المقبل.
ومع استعداد المنتخبات لخوض مواجهات مرتقبة تتّسم بالقوّة والإثارة، استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز التفاصيل والأرقام الخاصة بهذه المرحلة الحاسمة.
المجموعات
تم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كلٌّ منهما ثلاثة منتخبات، وتُقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة في ملاعب مركزية.
المجموعة الأولى (الدوحة):
قطر – الإمارات – عُمان
المجموعة الثانية (جدة):
المملكة العربية السعودية – العراق – إندونيسيا
طريقة التأهل
يتأهّل الفائزان بصدارة المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مشترك.
وسيحصل وصيفا المجموعتين على فرصة أخيرة، حيث يلتقيان في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الملحق العالمي.
وسيتعيّن على الفائز في هذه المواجهة تخطّي منتخبات من اتحادات قارية أخرى، من أجل حجز إحدى البطاقتين المتبقيتين إلى كأس العالم.