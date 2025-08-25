بـ65 بطولة محلية ودولية.. اتحاد الفروسية يكشف عن روزنامة موسمه الجديد حتى مايو 2026

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن برنامجه الزمني للموسم الرياضي 2025-2026، الذي يشمل إقامة 65 بطولة مصنفة على المستويين المحلي والدولي، في أربع رياضات رئيسية: قفز الحواجز، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد، والرماية من على ظهر الخيل.
وينطلق الموسم في سبتمبر المقبل ويستمر حتى مايو 2026، ويتضمن 46 بطولة بتصنيف محلي و19 بطولة دولية تستهدف مختلف فئات الفرسان والفارسات من المحترفين والهواة والمبتدئين، في إطار سعي الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين ودعم المواهب الوطنية.
ويحتضن الموسم سلسلة من أبرز البطولات، منها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا، والذي يُعد الأغلى من نوعه عالميًا، إلى جانب السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل "العلا 2026"، وبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وبطولة التضامن الإسلامي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025".
كما يشهد الموسم إقامة بطولتي "قفز السعودية"، وثلاث جولات دولية لقفز الحواجز تحت اسم "جولات الرياض"، بالإضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين لقفز الحواجز بـ9 جولات ونهائي، و10 بطولات للهواة والمبتدئين والناشئين، و7 بطولات لالتقاط الأوتاد، ومثلها للرماية من على ظهر الخيل.
وتقدّم رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا أن الروزنامة الجديدة تهدف إلى تعزيز النجاحات السابقة وزيادة الحضور الجماهيري والإعلامي، إلى جانب التوسع في عدد الممارسين بمختلف الفئات.
وأكد الأمير عبدالله أن التنوع الجغرافي والفني في البطولات يعكس رؤية الاتحاد في تطوير الفروسية، وجعلها رياضة جاذبة للمحترفين والهواة، مشيرًا إلى أن النجاحات السابقة كانت دافعًا لبناء موسم أقوى وأوسع انتشارًا.