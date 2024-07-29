الاتحاد يعاود تدريباته بمعسكر البرتغال

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الاثنين، تأدية تدريباته في المرحلة الثانية من معسكره التحضيري في منطقة الغارف البرتغالية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم أمس.