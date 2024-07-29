الاتحاد يعاود تدريباته بمعسكر البرتغال

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الاثنين، تأدية تدريباته في المرحلة الثانية من معسكره التحضيري في منطقة الغارف البرتغالية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم أمس.
واشتمل البرنامج التدريبي على حصتين تدريبيتين تنوعت بين تدريبات لياقية وفنية تحت إشراف المدرب لوران بلان.
وأجرى المدرب مناورات بين اللاعبين، بعد أن قام بتوزيعهم على مجموعات، اتسمت بالحماس والندية.
وكان فريق الاتحاد وصل، يوم السبت، إلى مدينة جارف البرتغالية، ليبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.
وقضى الاتحاد نحو أسبوعين في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى، وخاض مباراتين وديتين، خسرهما على يد إلتشي وإشبيلية.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد بمعسكره في البرتغال 3 مباريات ودية، ضد فارنزي البرتغالي الأربعاء المقبل، وريال بيتيس يوم 3 أغسطس، وإنتر ميلان يوم 7 من نفس الشهر.