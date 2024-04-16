"الزعبي" ضمن أفضل "30" حكمًا بالعالم لقيادة منافسات أولمبياد التايكوندو في باريس

اخْتار الاتحادُ الدولي للتايكوندو الحكمَ الدولي المهندس المهند الزعبي ضمن أفضل "30" حكمًا دوليًّا بالعالم لقيادة منافسات التايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية "2024" التي ستقام في باريس، أغسطس المقبل.