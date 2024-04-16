"الزعبي" ضمن أفضل "30" حكمًا بالعالم لقيادة منافسات أولمبياد التايكوندو في باريس

اخْتار الاتحادُ الدولي للتايكوندو الحكمَ الدولي المهندس المهند الزعبي ضمن أفضل "30" حكمًا دوليًّا بالعالم لقيادة منافسات التايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية "2024" التي ستقام في باريس، أغسطس المقبل.
ويعدُّ هذا الاختيارُ إضافةً لمكتسبات التايكوندو السعودي؛ حيث سبق للحكم الدولي السعودي غازي الغانم المشاركة في تحكيم نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.
من جانبه أكّد رئيس لجنة الحكام الدولي فايز السلولي، أن الاتحاد حريص على النهوض بجميع الأصعدة: اللاعبين، والمدربين، والحكام.
وأضاف: أن توجيهات الرئيس العميد شداد العمري تؤكّد أهمية تعزيز خبرات الحكام والحكمات؛ لأنه يدرك أن ذلك السبيل لارتفاع مؤشر اللعبة باعتباره ركنًا مهمًّا في قالب المنافسة.