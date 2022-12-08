المسابقات تقرّر تعديل توقيت عدد من مباريات دوري روشن السعودي.. تعرف على المواعيد

كما قررت اللجنة تعديل توقيت مباراة التعاون والخليج ضمن منافسات الجولة 12 لتقام عند الساعة 6:00م، بدلًا من موعدها السابق 8:30م، وقرّرت اللجنة أيضًا تعديل توقيت مواجهة الفتح والاتفاق ضمن منافسات الجولة 13 لتقام عند الساعة 3:30 عصرًا، بدلًا من توقيتها السابق 6:00م؛ وذلك لتعارضهما مع مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.