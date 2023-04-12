تشرين السوري والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي يتأهلون إلى المرحلة التالية
تأهّل فريق تشرين السوري إلى المرحلة التالية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزه على المريخ السوداني بهدف دون رد في مباراة العودة، أمس الثلاثاء.
سجّل هدف تشرين في المباراة اللاعبُ عبدالرزاق المحمد، ليقود فريقه للتأهل بعد الخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2.
وبذلك ينتظر فريق تشرين الفائز من مباراة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي؛ لملاقاته في المرحلة التالية من البطولة.
كما تأهلّ الصفاقسي التونسي إلى المرحلة التالية من الدور الأول، بعد أن تجاوز منعطف قطر القطري بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة، بعد التعادل السلبي ذهابًا في مدينة صفاقس.
سجل هدف الصفاقسي اللاعب محمد كانتي، بينما أدرك فريق قطر التعادل بواسطة اللاعب خافيير باستوري.
وبذلك يلتقي الصفاقسي مع الهلال السوداني في المرحلة التالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وفي ختام مباريات اليوم تأهّل أهلي طرابلس الليبي إلى المرحلة التالية، بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع طلائع الجيش المصري، في لقاء الإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1 في القاهرة.
سجّل هدف طلائع الجيش اللاعب بول جوليوس، بينما تعادل فريق أهلي طرابلس عن طريق اللاعب أنيس سلتو.