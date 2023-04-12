تشرين السوري والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي يتأهلون إلى المرحلة التالية

كما تأهلّ الصفاقسي التونسي إلى المرحلة التالية من الدور الأول، بعد أن تجاوز منعطف قطر القطري بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة، بعد التعادل السلبي ذهابًا في مدينة صفاقس.

سجل هدف الصفاقسي اللاعب محمد كانتي، بينما أدرك فريق قطر التعادل بواسطة اللاعب خافيير باستوري.

وبذلك يلتقي الصفاقسي مع الهلال السوداني في المرحلة التالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وفي ختام مباريات اليوم تأهّل أهلي طرابلس الليبي إلى المرحلة التالية، بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع طلائع الجيش المصري، في لقاء الإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1 في القاهرة.

سجّل هدف طلائع الجيش اللاعب بول جوليوس، بينما تعادل فريق أهلي طرابلس عن طريق اللاعب أنيس سلتو.