نجوم دوري روشن أعلى اللاعبين أجرا في كأس أمم أفريقيا 2025

يتصدر النجوم الأفارقة الناشطين في دوري روشن السعودي للمحترفين قائمة أعلى اللاعبين أجرا في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة منافساتها حالياً في المغرب.
وتضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب كوكبة من النجوم الكبار الذين يعول عليهم في قيادة منتخباتهم إلى منصة التتويج.
14 لاعبًا
ويشارك 14 لاعبًا من دوري روشن السعودي مع منتخبات بلدانهم في العرس الكروي الإفريقي في المغرب الـ 35 في تاريخ نهائيات الأمم الأفريقية والذي انطلق في 21 ديسمبر 2025 الجاري ويستمر حتى 18 يناير 2026.
وبحسب بيانات شركة "كابولوجي"المتخصصة في بيانات رواتب وعقود لاعبي كرة القدم حول العالم، فأن نجوم دوري روشن يتصدرون المراكز الثالثة في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في البطولة متفوقين على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.
ويتصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي القائمة براتب ضخم قدره مليون و15 ألف يورو أسبوعيا و حل في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني لاعب براتب يقدر بـ (778 ألف يورو أسبوعيا) يليه مواطنه خاليدو كوليبالي لاعب الهلال حيث يتقاضى راتبا مذهلا قدره 675 ألف يورو أسبوعيا وهذا يجعله ثالث أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا وأعلى المدافعين أجرا في العالم بلا منازع.
في حين حل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بالمركز الرابع براتب يقدر بـ (458 ألف يورو أسبوعيا) ثم يأتي النيجيري فيكتور أوسيمين في المركز الخامس براتب (364 ألف يورو أسبوعيا) وجاء المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس بالقائمة براتب (265 ألف يورو أسبوعيا) وفي المركز السابع حل السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي براتب (233 ألف يورو أسبوعيا)الذي يعد الحارس الأعلى أجرا بين حراس المرمى الأفارقة في البطولة إذ يتقاضى راتبا أعلى بقليل من راتب ياسين بونو المغربي حارس الهلال .