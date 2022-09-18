قبل المغادرة لمعسكر كرواتيا.. "المسحل" يجتمع بلاعبي ومنسوبي الأخضر الأولمبي

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الأحد، بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، في مقرّ إقامة المنتخب بالرياض، على هامش التجمع قبل السفر إلى كرواتيا لبدء المعسكر الإعدادي، الذي يمتدّ حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.