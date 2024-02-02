الأحد.. الاتحاد يواجه الفيصلي في ختام الدور ربع النهائي بكأس الملك

ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الفيصلي، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ(6:15) مساء. علمًا بأن المباراة كانت قد تأجلت بسبب مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.