الأحد.. الاتحاد يواجه الفيصلي في ختام الدور ربع النهائي بكأس الملك

تُختتم بعد غد الأحد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 2024، بإقامة اللقاء المؤجل بين الفيصلي وضيفه الاتحاد.
ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الفيصلي، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ(6:15) مساء. علمًا بأن المباراة كانت قد تأجلت بسبب مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.
وسيفتقد الاتحاد نجمه الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي في المباراة بسبب تأديته برنامجًا بدنيًّا خلال الفترة الحالية، وعدم عودته للتدريبات الجماعية للفريق، حسبما أعلن النادي.
يُذكر أن أندية الهلال (حامل اللقب) والنصر والخليج قد تأهلت إلى نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، في انتظار الفائز من الفيصلي والاتحاد.