للظفر بخدمات اللاعب.. محادثات جارية بين "الهلال" و"جواو فيليكس"

وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي": إن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، حيث إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، فهناك ثقة من مسؤولي الهلال أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً.