للظفر بخدمات اللاعب.. محادثات جارية بين "الهلال" و"جواو فيليكس"

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال، للتعاقد مع اللاعب جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي": إن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، حيث إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، فهناك ثقة من مسؤولي الهلال أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً.
وأفاد الصحفي بأن فيليكس أعطى الضوء الأخضر لنادي الهلال، فقد حجزت إدارة النادي السعودي الفحص الطبي للاعب الأسبوع المقبل.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال قدم عرضاً رسمياً، لضم اللاعب مقابل مبلغ قيمته 22 مليون يورو، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها باللاعب؛ أبرزها: الهلال وبرشلونة الإسباني وبنفيكا وأستون فيلا الإنجليزي.