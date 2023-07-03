القدية شريك جوهري للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"

وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: "سيكون للقدية في السنوات القادمة دور مهم في نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، ونتشارك معًا رؤيتنا في تنمية هذا القطاع الحيوي وتوفير الفرص الجديدة للجميع، ونحن سعداء بالإعلان عن القدية كشريك جوهري ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، ولدينا ثقة كاملة في نجاح هذه الشراكة التي ترسخ من مكانة الحدث العالمي، ونتطلع للعمل معهم ولمشاركة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والتجارب التفاعلية".