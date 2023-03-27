مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز: كريستيانو رونالدو لا يزال "جزءاً مهماً" في التشكيلة

قال المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم " الإسباني" روبرتو مارتينيز، إن كريستيانو رونالدو مهاجمه المخضرم لا يزال «جزءاً مهماً» في تشكيلته، بعد أن سجّل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024.
وسجّل رونالدو صاحب الـ38 عاماً، مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورج في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 6-0، الأحد، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشتاين الخميس الماضي 4-0، معزّزاً رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية إلى 122 هدفاً في 198 مباراة محطمًا رقماً قياسياً آخر.
وقال مارتينيز بعد المباراة ضد لوكسمبورج: كريستيانو لاعب فريد من نوعه وهو يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، الخبرة التي يتمتع بها هامة جداً في غرف الملابس، جميع اللاعبين يؤدون دوراً هاماً، الشبان منهم الذين يملكون الرغبة للعب، وآخرون أمثال كريستيانو وروي باتريسيو وبرناردو سيلفا الذين يجلبون الخبرة.