مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز: كريستيانو رونالدو لا يزال "جزءاً مهماً" في التشكيلة

وسجّل رونالدو صاحب الـ38 عاماً، مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورج في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 6-0، الأحد، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشتاين الخميس الماضي 4-0، معزّزاً رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية إلى 122 هدفاً في 198 مباراة محطمًا رقماً قياسياً آخر.