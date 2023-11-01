الهلال يعاود الركض ويفتح ملف الفتح دورياً.. ويحتفل بـ"سالم وبونو"

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" راحة عن مران يوم أمس، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
كما اشتمل مران الأزرق على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، وجمل فينة.
من جهة ثانية شارك اللاعب "سالم الدوسري" في التدريبات؛ وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي يوم أمس في "قطر" ،فيما منعت الإنفلونزا الحادة مشاركة الثنائي "عبدالإله المالكي وروبن نيفير" في التدريبات، كما تواجد اللاعب "مصعب الجوير" في العيادة؛ وذلك نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء مشاركته مع فريق "هلال 19".