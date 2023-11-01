الهلال يعاود الركض ويفتح ملف الفتح دورياً.. ويحتفل بـ"سالم وبونو"

من جهة ثانية شارك اللاعب "سالم الدوسري" في التدريبات؛ وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي يوم أمس في "قطر" ،فيما منعت الإنفلونزا الحادة مشاركة الثنائي "عبدالإله المالكي وروبن نيفير" في التدريبات، كما تواجد اللاعب "مصعب الجوير" في العيادة؛ وذلك نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء مشاركته مع فريق "هلال 19".