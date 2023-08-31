عرض سعودي مُغْرٍ لضمّ البلجيكي دريس ميرتنز لاعب "غلطة سراي"

تلقي البلجيكي دريس ميرتنز، لاعب نادي "غلطة سراي" التركي، عرضًا سعوديًا مغريًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسيكون بإمكان ميرتنز، الانتقال إلى المملكة بعد تلقيه عرضًا بلغت قيمته نحو 10 ملايين يورو سنويًا، للحصول على خدماته هذا الموسم.
وأشار موقع "gazetevatan" إلى أنه في بداية الصيف، تلقى ميرتنز عرضًا من أحد الأندية العربية، لكن اللاعب لم يقبله بسبب رفض زوجته، ولكن هناك إشارة إيجابية بشأن العرض الجديد من السعودية.
وانضم دريس ميرتنز، صاحب الـ36 عامًا، لغلطة سراي في 2022، قادمًا من نابولي الذي لعب في الفترة من 2013 وحتى 2022، وهو يلعب للمنتخب البلجيكى منذ 2011.
وسبق للاعب البلجيكي تمثيل عدة أندية أبرزها غينت، وإندرلخت البلجيكيين وأيندهوفن الهولندي.