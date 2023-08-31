عرض سعودي مُغْرٍ لضمّ البلجيكي دريس ميرتنز لاعب "غلطة سراي"

وانضم دريس ميرتنز، صاحب الـ36 عامًا، لغلطة سراي في 2022، قادمًا من نابولي الذي لعب في الفترة من 2013 وحتى 2022، وهو يلعب للمنتخب البلجيكى منذ 2011.