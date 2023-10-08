لبدء المرحلة الثالثة.. الأخضر يصل لمعسكر البرتغال وسيخوض وديتي نيجيريا ومالي

وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة لاقوس خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، وسيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب بورتيماو".