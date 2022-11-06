رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية "العصيمي" لـ "سبق ": من يشاهد نجاح دورة الألعاب السعودية لا يصدق أنها النسخة الأولى

وعن دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى، قال رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية السفير الدولي لليونيسيف:" لا أحد يصدق أن هذه هي النسخة الأولى للدورة، حيث شاهدنا جمال وروعة الافتتاح في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والحضور الجماهيري والإعلامي الكبير، و تشهد الدورة مشاركة أكثر من 6000 رياضي، يتنافسون من خلال 45 رياضة فردية وجماعية في أكبر حدث رياضي وطني، وهذا يدل على أن رؤية 2030 تسير في الطريق الصحيح، وإن شاء الله تفرز دورة الألعاب أبطالاً ومواهب جديدة لمستقبل الرياضة السعودية ".