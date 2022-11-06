رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية "العصيمي" لـ "سبق ": من يشاهد نجاح دورة الألعاب السعودية لا يصدق أنها النسخة الأولى

أشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية السفير الدولي لليونيسيف والرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من قبل ولاة الأمر، أثناء حضوره افتتاح عدد من منافسات دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى، في العاصمة الرياض.
وقال " العصيمي " لـ "سبق ": " الرياضة السعودية تعيش عصرها الذهبي، في ظل دعم لا محدود من قبل ولاة الأمر، حيث نشكر القيادة على هذا الاهتمام والدعم الكبير لجميع الرياضات بصفة عامة وساهم ذلك في قفزات وإنجازات سعودية في الفترة الأخيرة ".
وعن دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى، قال رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية السفير الدولي لليونيسيف:" لا أحد يصدق أن هذه هي النسخة الأولى للدورة، حيث شاهدنا جمال وروعة الافتتاح في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والحضور الجماهيري والإعلامي الكبير، و تشهد الدورة مشاركة أكثر من 6000 رياضي، يتنافسون من خلال 45 رياضة فردية وجماعية في أكبر حدث رياضي وطني، وهذا يدل على أن رؤية 2030 تسير في الطريق الصحيح، وإن شاء الله تفرز دورة الألعاب أبطالاً ومواهب جديدة لمستقبل الرياضة السعودية ".
وقدم "العصيمي " الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وخص بالشكر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،وزير الرياضة ،رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، وجميع المنظمين لدورة لألعاب السعودية.