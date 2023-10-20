"الحميدي" يكشف آخر مستجدات ملف زيادة عدد أجانب دوري روشن للمحترفين

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عن آخر مستجدات ملف زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال خلال برنامج "برا الـ18": إنه باستطاعة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، تسجيل العدد الذي ترغب به في نظام TMS، ولكنها لا تستطيع تسجيل أكثر من 8 لاعبين على مستوى نظام "SPIS" الخاص بالدوري".
وأضاف: "فمثلًا يسجل النصر عنده الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في نظام TMS، ولم يسجل في نظام "SPIS"، فيستطيع المشاركة الدولية، وكل نادٍ لديه موظف مختص يعمل في نظام TMS".
وأردف: كل نادٍ باستطاعته معرفة قائمة اللاعبين المسجلين لديه، ويستطيع مشاهدة قائمة الأندية المختلفة، لذلك فإن أي لاعب موجود في نظام TMS يستطيع المشاركة في البطولات الدولية، ولكن لا يستطيع المشاركة في منافسات الدوري السعودي.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أنه سيصدر قريبًا قرارًا بزيادة عدد لاعبي كل فريق بدوري روشين السعودي للمحترفين، واختيار 8 منهم فقط للنزول واللعب بأرضية الملعب.
وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صرّح في وقت سابق بأنهم يدرسون بشكل مفصل زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين في فرق دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.