"الحميدي" يكشف آخر مستجدات ملف زيادة عدد أجانب دوري روشن للمحترفين

وقال خلال برنامج "برا الـ18": إنه باستطاعة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، تسجيل العدد الذي ترغب به في نظام TMS، ولكنها لا تستطيع تسجيل أكثر من 8 لاعبين على مستوى نظام "SPIS" الخاص بالدوري".