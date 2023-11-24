سيدات الأهلي يحققن برونزية البطولة العربية لكرة اليد في المشاركة التاريخية الأولى

حقَّق فريق سيدات النادي الأهلي السعودي المركز الثالث والميداليات البرونزية في البطولة العربية لكرة اليد بنسختها السادسة، التي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023م في تونس.
واستطاعت سيدات الأهلي الفوز على فريق أمل الرجيش التونسي بفارق ثلاث أهداف بواقع (26-23) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ ليحققن بذلك الميداليات البرونزية في المشاركة التاريخية الأولى خارجيًّا لفِرق السيدات السعودية.
وبدأت سيدات الأهلي مشوارهن في البطولة بتصدُّر مجموعتهن في الدور الأول بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط؛ وذلك بعد الفوز في 3 مواجهات أمام فريق أمل الرجيشي التونسي (33-27)، وفريق بومرداس الجزائري (31-23)، وفريق أربيل العراقي بنتيجة (34-23)، ومن ثم التأهل للدور نصف النهائي، الذي تلقين فيه خسارتهن الوحيدة في البطولة أمام فريق الأبيار الجزائري (21-34)، وبعد ذلك كررن الانتصار على فريق أمل الرجيش التونسي في ختام مشاركتهن بالبطولة، وحصولهن على المركز الثالث.