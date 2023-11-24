سيدات الأهلي يحققن برونزية البطولة العربية لكرة اليد في المشاركة التاريخية الأولى

وبدأت سيدات الأهلي مشوارهن في البطولة بتصدُّر مجموعتهن في الدور الأول بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط؛ وذلك بعد الفوز في 3 مواجهات أمام فريق أمل الرجيشي التونسي (33-27)، وفريق بومرداس الجزائري (31-23)، وفريق أربيل العراقي بنتيجة (34-23)، ومن ثم التأهل للدور نصف النهائي، الذي تلقين فيه خسارتهن الوحيدة في البطولة أمام فريق الأبيار الجزائري (21-34)، وبعد ذلك كررن الانتصار على فريق أمل الرجيش التونسي في ختام مشاركتهن بالبطولة، وحصولهن على المركز الثالث.