السعودية تستضيف النسخة الخامسة من رالي داكار.. البداية من العلا والنهاية في ينبع

ستوائم تحديات رالي داكار السعودية 2024 توقعات المتنافسين، حيث يغطي مسار هذا العام نحو 5000 كيلومتر من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وسيواصل استكشاف الأراضي السعودية، حيث يبرز بنحو 60% من الأقسام الجديدة كليًا، وسيتم إنشاء 9 معسكرات للإقامة المؤقتة "البيفواك" على مساحة كبيرة تمتد من الغرب إلى الشرق، تتقاطع مع المسار في كلا الاتجاهين حتى نقطة النهاية في ينبع، على شواطئ البحر الأحمر.