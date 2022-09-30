أربع مباريات في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن

تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، وذلك بإقامة 4 مباريات نارية.
تقام المباراة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المباراة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يملك العدالة صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) نقطة واحدة.
تقام المباراة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت الرياض على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
يدخل ضمك المباراة وهو يملك 7 نقاط في المركز السابع، فيما يملك الطائي 9 نقاط وضعته بالمركز الخامس.
تقام المباراة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الرابع عشر؛ إذ يملك نقطة واحدة، فيما يتذيل الباطن جدول الترتيب بدون أي نقاط.
تقام المباراة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
يدخل الوحدة المباراة بالمركز الثاني عشر بـ3 نقاط، فيما يملك الاتفاق 4 نقاط وضعته بالمركز التاسع.