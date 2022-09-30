رياضة

أربع مباريات في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي
محمد السيد
محمد السيد

تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، وذلك بإقامة 4 مباريات نارية.

الرائد - العدالة

تقام المباراة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

يدخل الرائد المباراة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يملك العدالة صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) نقطة واحدة.

ضمك - الطائي

تقام المباراة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت الرياض على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

يدخل ضمك المباراة وهو يملك 7 نقاط في المركز السابع، فيما يملك الطائي 9 نقاط وضعته بالمركز الخامس.

الخليج - الباطن

تقام المباراة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الرابع عشر؛ إذ يملك نقطة واحدة، فيما يتذيل الباطن جدول الترتيب بدون أي نقاط.

الوحدة - الاتفاق

تقام المباراة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

يدخل الوحدة المباراة بالمركز الثاني عشر بـ3 نقاط، فيما يملك الاتفاق 4 نقاط وضعته بالمركز التاسع.

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الدوري السعودي للمحترفين
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